عرض مجنون من ريال مدريد لضم بول بوجبا

2019/07/28 | 11:05

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بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن الخسارة الثقيلة التي تلقاها نادي ريال مدريد في المباراة الودية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة سبعة أهداف إلى ثلاثة ستجعل مسؤولي الريال يسارعون في مصالحة الجماهير وتنفيذ الطلب الأول والرئيسي للمدرب زين الدين زيدان بجلب بول بوجبا.

واتضح منذ الموسم الماضي المخيب لآمال النادي الملكي أن الفريق يفتقد للاعب وسط من الطراز الرفيع ولذا فقد كان الطلب الأول لزيدان هو جلب بول بوجبا من مانشستر يونايتد، وكانت رغبة اللاعب كذلك واضحة في الرحيل من النادي الإنجليزي وخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع مواطنه الفرنسي.

ولكن بدأت المفاوضات بشكلٍ صعب وخاصة وأن الريال كان يحتاج لبيع الويلزي جاريث بيل في البداية بسبب راتبه المرتفع.

و بما أن بيل أصبح في طريقه للانتقال إلى الدوري الصيني فإن النادي المرينجي بات جاهزاً للانقضاض في السوق.

وحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية فإن النادي الإسباني مستعد الآن للوفاء بطلبات مانشستر يونايتد خلال الأيام القادمة بتقديم عرض مجنون بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 166 مليون يورو.

وهو المبلغ الذي طلبه النادي الإنجليزي بالتحديد للتخلي عن بوجبا والذي سيسمح لإدارة اليونايتد باستثمار هذا المبلغ في تجديد دماء فريق المدرب جونار أولي سولشاير قبل انتهاء سوق الانتقالات في إنجلترا يوم 8 آب المقبل.

وفي حالة تمت الصفقة كما هو متوقع بهذا الرقم، فإن بوجبا سيصبح أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حيث ستتجاوز قيمة صفقة انتقال فيليب كوتينيو من ليفربول لبرشلونة والتي بلغت 145 مليون جنيه إسترليني.

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