العامري يصف النظام البحريني بـ”الارهابي والمجرم”: إعدام الشباب سيكون بداية النهاية لحكمهم

2019/07/28 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، النظام البحريني بـ”الارهابي والمجرم”، مشيرا الى ان إعدام الشابين علي العرب واحمد الملابي سيكون بداية النهاية لحكم “آل خليفة”.وقال العامري، إنه، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد البطلين العزيزين علي العرب واحمد الملالي اللذين نفذ فيهما حكم الإعدام فجر هذا اليوم على يد النظام الإرهابي المتسلط […]

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