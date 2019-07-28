2019/07/28 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/28 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).