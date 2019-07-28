2019/07/28 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي اليوم الأحد، عن سببين لتأخير استجواب واستضافة المسؤولين والوزراء في مجلس النواب، مشيرا الى أن السبب الأول الضغوط السياسية على النائب المستجوب والتوافقات السياسية بين الكتل نفسها لمنع استضافة الوزير التابعة للكتلة معينة.وقال البلداوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الاستضافة المسؤولين تعتبر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون تكشف سببين لتأخير استجوابات الوزراء في البرلمان المركز الخبري الوطني.

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