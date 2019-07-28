التربية لواع: اعلان نتائج السادس مطلع آب المقبل

2019/07/28 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية ،اليوم الاحد، ان نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الاعدادي سيتم الاعلان عنها مطلع شهر آب المقبل.

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