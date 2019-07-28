مراقب بطولة غرب اسيا يصل مطار النجف الدولي

2019/07/28 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل اليوم الاحد مراقب بطولة غرب اسيا التي ستقام في العراق شين فان شونغ الى مطار النجف الدولي تحضيرا لانطلاقها بعد غد الثلاثاء .

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