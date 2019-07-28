الانبار تخصص ثلاثة مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة

2019/07/28 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاحد، عن تخصيص نحو ثلاثة مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية خصصت مبلغ نحو ثلاثة مليارات دينار لإعادة اعمار شبكة الطرق المتضررة […]

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