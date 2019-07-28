2019/07/28 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن حملة لإزالة التجاوزات شرقي العاصمة. وقالت الأمانة في بيان لها ، إن “بلدية الغدير قامت بحملة لإزالة التجاوزات ضمن حي الصحفيين المحلة 742 وشارع موسى بن نصير”.وأضافت ، أن ” الحملة تضمنت إزالة عدد من الاكشاك والبسطات والمسقفات وتجاوزات أخرى مختلفة بعد إنذارهم وعدم استجابتهم للإنذار” .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة لإزالة التجاوزات شرق بغداد النعيم نيوز.

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