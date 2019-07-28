عجائب الدبلوماسية العراقية!

2019/07/28 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري من أروع العبارات التي وقفت عندها طويلاً قول ابن حجر العسقلانيّ رحمه الله: (من تكلّم في غير فنّه أتى بالعجائب)! وعبارة ابن حجر يمكن استعارتها لتوصيف بعض ما...أكمل القراءة ←

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