عاجل ... مصدر امني لـ

2019/07/28 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

فرضت القوات الأمنية بمحافظة الانبار، إجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق الصحراوية للمحافظة.

وقال مصدر امني لـ "العهد نيوز"، ان "القوات الأمنية والحشد الشعبي

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