بالصور .. امانة بغداد تزيل التجاوزات شرقي العاصمة

2019/07/28 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن حملة لازالة التجاوزات شرق العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “بلدية الغدير قامت بحملة لازالة التجاوزات ضمن حي الصحفيين المحلة 742 وشارع موسى بن نصير”. واضافت، ان “الحملة تضمنت ازالة عدد من الاكشاك والبسطات والمسقفات وتجاوزات اخرى مختلفة بعد إنذارهم وعدم استجابتهم […]

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