2019/07/28 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الساعات الأولى عبرت السماء صخرة فضائية فوق أونتاريو بكندا، وأرسلت توهجا مضيئا في نهاية رحلتها السماوية بالقرب من منطقة بانكروفت الأمريكية.والتقطت جميع شبكات الكاميرات السماوية التابعة لجامعة ويسترن أونتاريو الكرة النارية في الساعة 2:44 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (24 يوليو) عبر جنوب أونتاريو وكيبيك.وبدت الكرة النارية، وهي نيزك ساطع بشكل غير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كرة نارية تجتاح سماء كندا وتنتهي في الولايات المتحدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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