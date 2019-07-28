مركز الرافدين للتنمية الصحية يعقد جلسة حوارية لتعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية

2019/07/28 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز الرافدين للتنمية الصحية جلسة حوارية لإجراء تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية , لكونه يحتوي على مواد قانونية لا تناسب مهنة الطب بحسب آراء أطباء مختصين بذات الشأن.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

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