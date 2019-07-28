2019/07/28 | 11:23

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طهران تحذر دول اوروبية من إرسال أسطول بحري إلى الخليج

- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: ناقلة النفط الإيرانية

المحتجزة لم تكن متجهة نحو سوريا ولا يوجد سبب لتقديم ضمانات

لبريطانيا بهذا الشأن- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: احتجاز ناقلة النفط البريطانية في

مضيق هرمز كان عن حسن نية- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إرسال الدول الأوربية أسطولا

عسكريا للمنطقة إجراء استفزازي يزيد من التوتر- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ندعو الدول الأوروبية للتراجع عن

إرسال أسطول بحري إلى المنطقة وألا تدعم بقية الدول هذا الإجراء- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: إيران أكبر داعم للأمن في

المنطقة- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: دول المنطقة قادرة على ضمان أمن

الخليج- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نرحب بأي مقترح للحفاظ على أمن

المنطقة- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: طرح مقترحات من قبل دول وسيطة

لايعني قبولنا بها- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: على بريطانيا الإفراج أولا عن

ناقلة النفط البريطانية ثم تقرر إيران بحسن نية بشأن الناقلة

البريطانية- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: ترفض اي مقترح يفيد بإفراج إيران

اولا عن الناقلة البريطانية- المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: احتجاز بريطانيا ناقلة النفط

الإيرانية كان دون مبرر قانوني وعلى بريطانيا الإفراج عن الناقلة في

أسرع وقتالمتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا يحق لبريطانيا أن تطلب ضمانات من

طهران بألا تتوجه ناقلة النفط نحو سوريايتبع ..

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