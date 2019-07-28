2019/07/28 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت تقارير لوسائل إعلام غربية، خضوع عبد المهدي للضغوط الأمريكية وطلبه من الحشد الشعبي سحب اللواء الـ 30 التابع له من مناطق سهل نينوى في أسرع وقت بعد إدراج أبو جعفر الشبكي المسؤول عن اللواء ضمن لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية.

وهو ما دعا تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري إلى إصدا...

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