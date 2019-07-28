2019/07/28 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت أمس السبت في الرباط بالمغرب مراسم سحب قرعة بطولة (كأس محمد السادس) للأندية العربية الابطال (2019-2020) وذلك بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه ووزير الشباب والرياضة المغربي الطالبي العلمي ووفود الأندية العربية.وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية مثل المباراة التي ستجمع نادي السالمية الكويتي بنظيره نادي القوة الجوية العراقي.فيما أوقعت القرعة النادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سحب قرعة بطولة الأندية العربية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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