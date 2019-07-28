صادقون تكشف سببين لتأخير استجوابات الوزراء في البرلمان

2019/07/28 | 11:26

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي اليوم الأحد، عن سببين لتأخير استجواب واستضافة المسؤولين والوزرا...

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