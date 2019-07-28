2019/07/28 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، ان هناك "محاباة" من قبل هيئة الرئاسة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصيادي متحدثاً عن سخط من "النهايات السائبة": غيابات النواب تخضع لـ"محاباة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصيادي متحدثاً عن سخط من "النهايات السائبة": غيابات النواب تخضع لـ"محاباة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).