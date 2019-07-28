الانواء الجوية : طقساً حاراً في الأيام الأربعة المقبلة

2019/07/28 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الاحد, طقساً حاراً في الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للأنواء تلقت وكالة /بدر نيوز/نسخة منه، ان “طقس غد الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً وحاراً والحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية، مشمسا ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية مشمساً وحاراً ودرجات الحرارة […]

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