الدولار ينخفض بعد استقرار قلق في الاسبوعين الماضيين

2019/07/28 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و150 ديناراً للمائة دولار.- أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.انتهى..م.م

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