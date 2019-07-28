الطائر الاخضر يعلق في مطار قرطاج بسبب ديون الخطوط العراقية

2019/07/28 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال احد المسافرين إنه" تحدثنا مع امن المطار قبل قليل، وابلغنا سبب عدم إقلاع الطائرة هو امتناع تسديد الديون المترتبة بذمة الخطوط الجوية العراقية إلى الجانب التونسي".وكان من المفترض ان تقلع الطائرة في تمام الساعة الرابعة فجراً "الخامسة بتوقيت بغداد" من مطار تونس، لكن الطائرة لم تقلع حتى الان".ويظهر شريط الفيديو الذي صورهُ احدُ المسافرين وهم يفترشون ارضَ المطار، منذ الساعة الواحدة فجراً وحتى الان.انتهى..م.م

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