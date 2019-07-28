2019/07/28 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشرف كرة الميناء جهاد الطاهر : دخول ادارة الفريق في مفاوضات حقيقية مع إدارات عدد من الأندية لغرض الاتفاق مع لاعبين لتمثيل فريقها في الموسم الكروي الجديد

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