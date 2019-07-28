وظائف شاغرة بأحد الحقول النفطية بواسط.. هذه هي الاختصاصات المطلوبة

2019/07/28 | 11:35

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بغداد اليوم _ واسط

أعلن ديوان محافظة واسط، الاحد (28 تموز 2019)، عن توفر وظائف شاغرة في شركة نفط الواحة بحقل الاحدب ا...





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