2019/07/28 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‪NNCبغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة النزاهة النيابية عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، ان هناك “محاباة” من قبل هيئة الرئاسة لبعض النواب المتغيبين على حساب نواب اخرين، داعيا هيئة الرئاسة الى تعديل قانون البرلمان لإلزام النواب تأدية اليمين الدستوري وعدم التغيب.وقال الصيادي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “مجلس النواب شرع بعض القوانين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصيادي متحدثاً عن سخط من “النهايات السائبة”: غيابات النواب تخضع لـ”محاباة” المركز الخبري الوطني.

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