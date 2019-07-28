امين عام كتائب سيد الشهداء ابو آلاء الولائي مخاطبا ملك البحرين : ندعو المجاهدين لأخذ الثأر منك

2019/07/28 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أبو آلاء الولائي الأمين العام لحركة “كتائب سيد الشهداء” المساركة في الحشد الشعبي،: إن “يد المجاهدين وصلت إلى من كان أشد قوة وفتكاً وثباتاً ورسوخاً من هذا النظام في البحرين”.وجاء ذلك في بيان للولائي تعليقا على قيام النظام الخليفي الحاكم في البحرين باعدام اثنين من الشباب البحريني من ابناء الاغلبية الشيعية وهما الشهيدان …

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