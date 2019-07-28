معبر ألبوكمال وسياسة الخنق

2019/07/28 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تتصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران في أماكن أخرى في الخليج العربي، تعطي الأخيرة – طهران – أولوية كبيرة لمحاولاتها ضمان سيطرتها

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