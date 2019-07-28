اياكس امستردام يحرز لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه

2019/07/28 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز أياكس أمستردام لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التاريخي أيندهوفن 2-صفر على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام .وكان أياكس قد خاض موسما رائعا بلغ فيه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز لقبي الدوري والكأس محليا ” .وسجل للفائز المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تمريرة من دوني […]

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