الموظفون المناوبون في نقل الطاقة الكهربائية في الجنوب يطالبون برفع التسكين واحتساب مخصصات الساعات الاضافية

2019/07/28 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عدد من الموظفين المناوبين في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب وقفة احتجاجية للمطالبة برفع التسكين واحتساب مخصصات الساعات الاضافية .وطالبوا خلال الوقفة امام مقر الشركة في منطقة الطويسة وسط البصرة ، برفع التسكين الوظيفي لحملة الشهادات واضافة خدمة الاجر اليومي والعقد والشهادة.كما طالبوا حكومة البصرة بتخصيص قطع اراض لشريحة المناوبين […]

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