2019/07/28 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف سائرون للإصلاح رامي السكيني، اليوم الأحد، إن أغلب الوزراء في الكابينة الوزارية لا يمتثلون لمواعيد استجوابهم في مجلس البرلمان، مشيرا الى أن هناك سخطاً كبيرا وعدم اقتناع من قبل اعضاء البرلمان بعمل الوزراء.وقال السكيني في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك الكثير من اعضاء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تتحدث عن غضب برلماني لتهرب الوزراء من الاستجوابات المركز الخبري الوطني.

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