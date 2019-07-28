2019/07/28 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط، شرق العراق، اليوم الأحد، عن عدد من الوظائف شاغرة.وبحسب وثيقة والصادرة من شركة نفط الواحة المحدودة المشغل الرئيس لحقل الاحدب النفطي في واسط، وموجهة الى محافظ واسط، التي توضح الحاجة لموظفين للعمل في الحقل.وبحسب الوثيقة، فأن الراغبين بالتقديم الى الوظائف الشاغرة مراجعة ديوان محافظة واسط اعتبارا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقل الأحدب النفطي يعلن عن وظائف شاغرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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