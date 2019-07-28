2019/07/28 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القانونية النيابية: موازنة 2020 لن تمر دون اتفاق كامل بين بغداد واربيل

اشترطت اللجنة القانونية النيابية، ابرام اتفاق كامل بين بغداد

واربيل لتمرير قانون الموازنة العامة للعام المقبل .

واكد عضو اللجنة سليم شوشكي في تصريح أن حكومتي المركز والاقليم

توصلتا الى نتائج من خلال المباحثات الجارية بينها قيام اربيل

بتسليم الكمية المتفق عليها من النفط الى بغداد، لافتا الى ان كلا

الطرفين اتفقا على مبدأ واحد هو التفاهم في إطار الدستور وعلى عدم

التصريح للإعلام حتى تصل المباحثات الى نتائج حقيقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: موازنة 2020 لن تمر دون اتفاق كامل بين بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: موازنة 2020 لن تمر دون اتفاق كامل بين بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).