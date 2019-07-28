2019/07/28 | 12:25

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العزاوي يقترح حلا لفرض الامن والاستقرار في المناطق المتوترة

الاحد

28

تموز

2019 :

12:14 pm

25

دعا النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الى الاعتماد على

البيئة المجتمعية كسلاح في كشف الخلايا الارهابية النائمة. واوضح العزاوي ان الخروقات الامنية لا تزال مستمرة وهي تحصد بين فترة

واخرى ارواح العديد من الابرياء لافتا الى ان المناطق المتوترة لن

تستقر الا من خلال الاعتماد على بيئتها المجتمعية عبر تطويع ابنائها

في المنظومة الامنية لمسك الارض في مناطقهم .

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