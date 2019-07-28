2019/07/28 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء السوري توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبناء عمل مشترك بينها وبين المؤسسة السورية للتجارة بهدف تطوير عملها بما يتناسب مع تنامي دورها التجاري.وخلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على منح المؤسسة قرضا بقيمة 50 مليار ليرة سورية للتوسع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموافقة على توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية النعيم نيوز.

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