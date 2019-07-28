2019/07/28 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستطيع الأطفال اليوم الوصول إلى وسائل الإعلام عبر الأجهزة التقليدية مثل التلفاز والأجهزة المحمولة مثل التابلت والحاسوب المحمول.ومع زيادة المنافذ يصبح الأطفال أكثر عرضة لمشاهدة المحتوى العنيف مثل الحياة الحقيقية أو أفلام الرسوم المتحرّكة حيث تستخدم القوّة ويتم إحداث الأذى لفرد أو شخصية ما.وتظهر الدراسات أن 37% من المحتوى الإعلامي الموجّه للأطفال يحتوى على مشاهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاهد العُنف على الشاشات والاضطراب العاطفي لدى الأطفال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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