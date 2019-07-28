الاعرجي كاشفاً

2019/07/28 | 12:30

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بغداد:سومر نيوز

قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الأحد، إن الضجة التي احدثها قانون "منع زعزعة استقرار...

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