2019/07/28 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاعرجي كاشفاً "حقيقة القانون": ضجة "زعزعة الاستقرار" فضح سطحية سياسيي العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الأحد، إن الضجة التي احدثها قانون "منع زعزعة استقرار...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاعرجي كاشفاً "حقيقة القانون": ضجة "زعزعة الاستقرار" فضح سطحية سياسيي العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعرجي كاشفاً "حقيقة القانون": ضجة "زعزعة الاستقرار" فضح سطحية سياسيي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).