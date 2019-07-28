سائرون تتحدث عن غضب برلماني لتهرب الوزراء من الاستجوابات

2019/07/28 | 12:30

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بغداد:سومر نيوز

قال النائب عن تحالف سائرون للإصلاح رامي السكيني، اليوم الأحد، إن أغلب الوزراء في الكابينة الوزارية لا ي...

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