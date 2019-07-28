نائب عن الفتح: سحب الحشد من سهل نينوى مجازفة كبيرة

2019/07/28 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

اكد تحالف الفتح ان سحب الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى مجازفة امنية كبيرة قد تقود الى عودة عصابات داعش الارهابية الى الموصل مجددا، فيما لفت الى ان ضغوط واشنطن تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كانت وراء هذا القرار.

وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاحد، “قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي سحب اللواء الـ30 التابع للحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى إلى إدراج مسؤول اللواء أبو جعفر الشبكي ضمن لائحة عقوبات الخزانة الأمريكية وضغوط واشنطن تجاه عبد المهدي”.

وأضاف أن “مناطق سهل نينوى بحاجة إلى بقاء الحشد الشعبي فيها كونهم يمتلكون المعلومة الكافية عن جغرافية المنطقة العسكرية وقادرين على صد جميع الهجمات المباغتة”، داعيا “عبد المهدي للعدول عن قرار سحب الحشد من سهل نينوى وعدم تحريك قطعات الحشد من مناطق تمركزها في الوقت الرهن”،

و اعتبر تحالف الفتح، اول امس الخميس، قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بسحب لواء 30 التابع لهيئة الحشد الشعبي من مناطق سهل نينوى بأنه خطير وسيسقط العاصمة بغداد، فيما نصح عبد المهدي بالتراجع عن قرار سحب الحشد الشعبي من مناطقه وعدم المجازفة بأمن البلاد.

KKK

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