مرشح الرئاسة الامريكية الجديد: افكر في قطع المساعدات عن اسرائيل

2019/07/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي لانتخابات 2020، انه" ليس معاديا للكيان الاسرائيلي لكن لا يمكن ان تكون السياسة الخارجية للولايات المتحدة متعلقة بدعم الكيان وتأييده".

وذكر تقرير اسرائيلي مترجم، عن ساندرز قوله إنه" يفكر في تقليل المساعدات الامريكية للكيان الاسرائيلي كأداة للضغط عليهم".واضاف أن" ما حدث هو في السنوات الأخيرة في عهد نتنياهو ، هو ان لديك حكومة يمينية متطرفة ذات توجهات عنصرية كثيرة”، منتقدا النشاط الاستيطاني الصهيوني والاعتداءات المستمرة على الضفة الغربية.وكان ساندرز قد أشار سابقًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتباره عنصريًا ، وأدان بشدة موافقته في وقت سابق من هذا العام على السماح لحزب عنصري معادي للعرب بدخول الكنيست.انتهى..م.م

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