2019/07/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الأحد، إن الضجة التي احدثها قانون “منع زعزعة استقرار العراق” فضح سطحية سياسيي العراق.واوضح الاعرجي في بيان أن “الضجة الإعلاميّة التي حصلت خلال اليومين الماضيين حول قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي أُشيع أن مجلس النواب الأمريكيّ قد أقرّهُ، دليلٌ على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي كاشفاً “حقيقة القانون”: ضجة “زعزعة الاستقرار” فضح سطحية سياسيي العراق المركز الخبري الوطني.

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