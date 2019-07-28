صحيفة كويتية : ملف “البدون” حاضر خلال زيارة رئيس البرلمان العراقي

2019/07/28 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم مباحثات رسمية تتعلق بالعلاقات الثنائية واوجه التعاون بين البلدين.ونقلت صحيفة ” الانباء ” الكويتية اليوم الاحد عن مصادر مطلعة :” ان ملف «البدون» سيكون حاضرا أيضا خلال زيارة الحلبوسي”.واشارت الى :” ان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اقام مأدبة […]

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