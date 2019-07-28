2019/07/28 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اکبر صالحي، عن استمرار عمل مفاعل “اراك” للماء الثقيل.وحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إسنا) فقد ابلغ صالحي نوابا في البرلمان اليوم الأحد، بأن إيران ستستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل.وقال صالحي، ان أعداء إيران يعلمون أننا نمتلك العلوم والقدرات لإنتاج الطاقة النووية ولکن لا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران:سنستأنف العمل في مفاعل آراك النووي للماء الثقيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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