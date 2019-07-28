إعتقال متهم بعمليات خطف شمالي بابل

2019/07/28 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة شرطة بابل، اعتقال متهم مطلوب للقضاء بعمليات خطف شمالي المحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز من فوج الطوارئ الرابع تمكنت من اعتقال متهم بجريمة الخطف مطلوب وفق المادة (421 ق ع)، حاول التسلل عبر سيطرة الـ77 المدخل الشمالي لمحافظة بابل”.





وأوضح، ان “عملية الاعتقال تمت خلال عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بيانات المتهم في حاسبة التسجيل الجنائي الموجودة داخل السيطرة”، مشيرا الى ان “عملية الاعتقال جرت بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الافراد ومفرزة من س1 لمغ فق 19”.

ولفت البيان، الى “نقل المتهم لمركز احتجاز أمني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية”.

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