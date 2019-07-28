السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن اثاث غربي بغداد

2019/07/28 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل /موازين نيوز/، الأحد، بالسيطرة على حريق اندلع داخل مخزن اثاث، غربي بغداد.

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