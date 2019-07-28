مكافحة إرهاب كردستان يوجه رسالة للمواطنين بشأن المتهم الثالث بإغتيال الدبلوماسي التركي

2019/07/28 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، الأحد، المواطنين الى مساعدتها باعتقال المطلوب الثالث

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