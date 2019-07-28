التجارة تسمح للفلاحين بتسويق محصولهم من القمح

2019/07/28 | 12:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت وزارة التجارة السماح للفلاحين الموجودة شاحناتهم خارج مراكز الاستلام بتسويق محصول القمح "الحنطة"، رغم انتهاء موسم التسويق.

وحذرت الوزارة، التجار بمصادرة كميات الحنطة في حال اثبتت التحقيقات أنها مهربة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت، أنه بعد غلق التسويق يوم الجمعة، كانت هناك سيارات لم يتم استلامها وهي موجودة بالوقت الراهن في مراكز الاستلام.

وتابعت: "حسب توجيهات رئيس الوزراء المتضمن استلام كامل الكميات من الفلاحين والمزارعين، تقرر السماح لهم بتسويق محاصيلهم بعد ملء استمارة".

وأضافت "هناك معلومات ورودت تفيد بوجود كميات مهربة عن طريق التجار ضمن هذه السيارات الموجودة في مراكز الاستلام، لغرض ضمان حقوق الفلاحين والمزارعين في استلام كمياتهم وتفويت الفرصة على التجار".

وأشارت إلى أنه "تم اعداد استمارة خاصة يتم املائها من قبل الفلاح شخصيا تتضمن تسلسل الفلاح أو المزارع في الخطة الزراعية والمساحة المزروعة والموقع واسم صاحب الحاصدة التي حصدت أرضه ورقم السيارة وهل الكمية داخل أو خارج الخطة".

وأكدت "سوف توضع اليد وتصادر الكميات المخالفة والمهربة، فضلاً عن وضع الفلاح أو المزارع في قائمة الممنوعين للسنوات القادمة".

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