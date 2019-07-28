واردات تركيا من النفط الايراني تتخطى 390 الف طن خلال شهر

2019/07/28 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت واردات تركيا من النفط الخام الايراني في شهر أيار 2019، واقع 390 الفا و991 طنا (ما يعادل 2.5 مليون برميل تقريبا).

وافادت هيئة سوق الطاقة التركية في تقرير شهر مايو/أيار، أن واردات الغاز الطبيعي من ايران بلغت 543 مليون مترمكعب.

وأشارت الى أن تركيا استوردت اجمالي 2 مليون و671 الفا و510 اطنان ( نحو 17 مليون برميل) في مايو/أيار بنمو 48 بالمئة على اساس سنوي.، فيما تصدرت روسيا المصدرين بـ 885 الفا و737 طنا تلاها العراق بـ 757 الفا و448 طنا.

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