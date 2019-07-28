ريابكوف: الإجراءات التي اتخذتها إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي قابلة للمراجعة

2019/07/28 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الإجراءات التي اتخذتها إيران لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي قابلة للمراجعة من أجل إبقاء الفرص متاحة للحفاظ عليه.

وقال ريابكوف في تصريح، إن الدول الموقعة على الاتفاق النووي تعمل جاهدة لمنع التصعيد المستمر للأزمة بين واشنطن وطهران، خاصة بعد إعلان إيران تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، مشيرا الى ان قرارات الجانب الإيراني قابلة للمراجعة لإبقاء مساحة كافية من المناورات السياسية الدبلوماسية.

ودعا ريابكوف طهران إلى منع أية خطوات تصعيدية لاحقة، وإبداء القدر اللازم من المسؤولية لاحتواء الأزمة، مبينا ان المشاريع في فوردو وأراك لم يلغها أحد.

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