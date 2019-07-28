التربية تعلن ضوابط التقديم في معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية

2019/07/28 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، الأحد، ضوابط التقديم في معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية للعام 2019-2020 .وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “التقديم على معاهد الفنون الجميلة الصباحي والمسائي يبدأ 1 ايلول وينتهي في 19 ايلول 2019 ، ويسمح للطلبة الناجحين بالدورين الاول والثاني للعام […]

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