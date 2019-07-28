الأعرجي: الضجة حول قانون منع زعزعة استقرار العراق دليل على سطحية السياسيين

2019/07/28 | 12:37

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بغداد اليوم-بغداد

رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الأحد، 28 تموز، 2019، أن الضجة حول قانون منع زعزعة استقرار العراق دليل على سطحية سياسيي العراق، فيما كشف عن دواعي طرح القانون مجددا.

وقال الأعرجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنّ "الضجة الإعلاميّة التي حصلت خلال اليومين الماضيين حول قانون منع زعزعة استقرار العراق الذي أُشيع أن مجلس النواب الأمريكيّ قد أقرّهُ، دليلٌ على سطحية سياسيي العراق وعدم مُتابعتهم للشأن العراقيّ إلاّ من خلال وسائل الإعلام"، مبينا "في حين أن حقيقة الأمر هي أن هذا القانون سبق وأن صوّت عليه مجلس النواب الأمريكي قبل سنتين إلاّ أن مجلس الشيوخ لم يُصادق عليه، ولذا تم طرحه مُجدداً أمام مجلس النواب الذي لم يُصوِّت عليه لغاية الآن، وفي حالة التصويت عليه فإنّه سيحتاج إلى تصويتٍ آخر في مجلس الشيوخ ومن ثم مصادقة الرئاسة الأمريكيّة".





وأشار الى أن "تصاعد التوتر بين الولايات المُتحدة الأمريكيّة والجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة، هو السبب في إعادة طرح القانون مُجدداً، باعتبار أن مثل هذا القانون سيردع الفصائل المُسلّحة المتعاونة مع ايران عن ضرب المصالح الأمريكيّة في العراق".

بغداد اليوم- خاص

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بغداد اليوم _ واسط

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وذكر الديوان، أنه "نظرا لحاجة شركة نفط الواحة المحدودة المشغل الرئيس لحقل الاحدب النفطي الى عمالة للوظائف، فعلى الر

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وجه خبير قانوني، الاحد (28 تموز 2019)، نصيحة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تخص عمل لجنة جمع المعلومات التي شكلها التيار لرصد مخالفات عناصر فيه متهمين بالفساد.

وقال الخبير القانوني وائل حسان في تصريح نقله موقع العربية نت، أ

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