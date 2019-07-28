برهم صالح يستقبل سفير باكستان لدى العراق

2019/07/28 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الأحد، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق ساجد بلال.وتسلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس الباكستاني عارف علوي تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان.وحمل رئيس الجمهورية السفير تحياته الى الرئيس الباكستاني، واعداً بتلبية الدعوة في الوقت المناسب، مؤكداً ان دولة باكستان دولة صديقة ومهمة

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